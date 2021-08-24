+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

По одной схеме. Что узнали правозащитники о насилии над беларусами?

Правозащитники продолжают расследование фактов насилия против белорусов. Опубликован очередной отчет. И в нем - не только о пытках.


23 августа состоялась онлайн-презентация отчета организации, созданной в августе 2020 года и объединяющей правозащитников из Беларуси, России и Украины. 

Масштаб преследований несогласных с режимом, насилия со стороны силовиков и других нарушений прав человека, которые наблюдаются начиная с августа 2020 года и по сей день, является беспрецедентным в истории современной Беларуси, говорится в документе. 

Белорусские власти проводят в жизнь политику, нацеленную на уничтожение любого инакомыслия, - к такому выводу приходят правозащитники. Эти действия по подавлению протестных настроений они называют "нападением на гражданское население в зависимости от политической принадлежности" и говорят об их осознанном и организованном характере.

Отметим, что Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси не претендует на комплексный юридический анализ, он лишь дает первичную оценку произошедшего. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]