По одной схеме. Что узнали правозащитники о насилии над беларусами?
Правозащитники продолжают расследование фактов насилия против белорусов. Опубликован очередной отчет. И в нем - не только о пытках.
23 августа состоялась онлайн-презентация отчета организации, созданной в августе 2020 года и объединяющей правозащитников из Беларуси, России и Украины.
Масштаб преследований несогласных с режимом, насилия со стороны силовиков и других нарушений прав человека, которые наблюдаются начиная с августа 2020 года и по сей день, является беспрецедентным в истории современной Беларуси, говорится в документе.
Белорусские власти проводят в жизнь политику, нацеленную на уничтожение любого инакомыслия, - к такому выводу приходят правозащитники. Эти действия по подавлению протестных настроений они называют "нападением на гражданское население в зависимости от политической принадлежности" и говорят об их осознанном и организованном характере.
Отметим, что Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси не претендует на комплексный юридический анализ, он лишь дает первичную оценку произошедшего.
10:17 24/08/2021
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