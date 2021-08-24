



23 августа состоялась онлайн-презентация отчета организации, созданной в августе 2020 года и объединяющей правозащитников из Беларуси, России и Украины.





Масштаб преследований несогласных с режимом, насилия со стороны силовиков и других нарушений прав человека, которые наблюдаются начиная с августа 2020 года и по сей день, является беспрецедентным в истории современной Беларуси, говорится в документе.





Белорусские власти проводят в жизнь политику, нацеленную на уничтожение любого инакомыслия, - к такому выводу приходят правозащитники. Эти действия по подавлению протестных настроений они называют "нападением на гражданское население в зависимости от политической принадлежности" и говорят об их осознанном и организованном характере.





Отметим, что Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси не претендует на комплексный юридический анализ, он лишь дает первичную оценку произошедшего.



