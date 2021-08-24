







Отвечая на вопрос о том, что Госдеп думает о выделении Беларуси почти миллиарда долларов, Нед Прайс напомнил о позиции США по отношению к режиму Лукашенко.





«Смотрите, наша позиция по режиму Лукашенко не изменилась. Мы очень ясно дали понять, где мы стоим по этому поводу. Мы призываем режим Лукашенко положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, СМИ, спортсменов, студентов, юристов и других; немедленно освободить сотни политических заключенных, которые продолжают возмутительно удерживаться под стражей; вести подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом; и, что важно, провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением. Вот где мы стояли. Вот где мы продолжаем стоять», — заявил пресс-секретарь Госдепа.





На уточняющий вопрос о решении МВФ, Нед Прайс ответил: «У меня нет ответа на это».