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Пашинян: В Нагорном Карабахе Армения потеряла 3 773 военных

Еще 243 человека пропали без вести

Армянская сторона за время военного конфликта в Нагорном Карабахе потеряла 3 773 военных, еще 243 пропали без вести. Об этом во вторник в парламенте в ходе представления нового парламента заявил премьер-министр Никол Пашинян.


AFP, Армянские военные во время конфликта. Май 1992 года


"Мы представляем новую программу правительства в чрезвычайной ситуации, когда в результате агрессии Азербайджана в Карабахе мы потеряли 3 773 человек, судьба 243 остается не известным, часть пленных еще не вернулась на родину", - заявил он.
ТАСС
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