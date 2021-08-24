Зеленский и Дуда обсудили учения "Запад-2021" и ситуацию на границе с Беларусью

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда на полях саммита инаугурации Крымской платформы провели переговоры, обсудив саммит, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуацию на Донбассе, а также дальнейшее сотрудничество стран.