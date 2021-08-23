На свободе еще один фигурант дела "Пресс-клуба"
На свободу вышел еще один фигурант по делу «Пресс-клуба» Денис Соколовский. Эту информацию подтвердила его дочь.
Экс-оператор «Беларусь-1» Денис Соколовский находился в СИЗО на Володарского в Минске с декабря прошлого года, пишет udf.name. За решеткой еще остается задержанная по этому же делу Ксения Луцкина.
Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
19 августа Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Петр Слуцкий вышли на свободу, написав прошение о помиловании.
21:20 23/08/2021
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