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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На свободе еще один фигурант дела "Пресс-клуба"

На свободу вышел еще один фигурант по делу «Пресс-клуба» Денис Соколовский. Эту информацию подтвердила его дочь.


Экс-оператор «Беларусь-1» Денис Соколовский находился в СИЗО на Володарского в Минске с декабря прошлого года, пишет udf.name. За решеткой еще остается задержанная по этому же делу Ксения Луцкина.

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.

19 августа Юлия Слуцкая, Алла Шарко, Сергей Ольшевский и Петр Слуцкий вышли на свободу, написав прошение о помиловании.
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