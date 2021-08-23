



“Я признателен за поддержку. Но я считаю, что в рамках платформы “Сход” я не совершал каких-либо противоправных действий. И теперь, когда я нахожусь дома, считать меня политическим заключенным - неправильно”, - написал он в своем аккаунте в Facebook.





Он также напомнил, пишет Смартпресс, что ещё 23 июня объявил о том, что слагает с себя обязанности председателя "Схода" и де–факто прекратил участие в работе платформы.





“Он (Сход) быстро превратился в пустую говорильню. (…) Наметилась тенденция к радикализации деятельности “Схода”, - пояснил дипломат, уточнив что 22 августа “наконец-то официально покинул “Сход”. “Но, как и год тому назад, я не собираюсь покидать Беларусь”, - добавил Лещеня.





Как сообщалось, Лещеня был задержан 11 августа. По информации Следственного комитета, следователи исследовали информацию о его причастности к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. 20 августа Лещеня вышел на свободу.





Лещеня 16 августа 2020 года выступил против насильственного разгона акций протестов. 18 августа прошлого года стало известно, что он подал заявление об отставке. В сентябре Лещеня был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) служб.





Игорь Лещеня в 1998-2002 годах был послом Беларуси в Египте, в 2006-2012 годах - послом Беларуси в Израиле, с 2016 по 2020 год – послом Беларуси в Словакии.



