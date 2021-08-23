+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

27 августа Верховный суд рассмотрит дело о ликвидации БАЖ

Верховный суд не удовлетворил жалобу Белорусской ассоциации журналистов на предупреждение Минюста, в пятницу будет рассмотрено дело о ликвидации ассоциации, говорится в сообщении на сайте БАЖ в понедельник.


"Сегодня Верховный суд Беларуси рассмотрел жалобу общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов" на предупреждение, вынесенное министерством юстиции после мониторинга документов организации. Судья Верховного суда Валентина Кулик... решила оставить предупреждение министерства юстиции в силе",- говорится в сообщении. 

Там уточняется, пишет interfax.by, что БАЖ не согласен с таким решением и намерен его обжаловать.

"Несмотря на это, в пятницу, 27 августа, судья Верховного суда Инесса Лазовикова начнёт рассмотрение иска самого Минюста о ликвидации общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов", - уточнили в БАЖ. 

Как сообщалось, Минюст подал в Верховный суд Беларуси исковое заявление о ликвидации БАЖ в связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны ассоциации и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства.

В ассоциации "категорически не согласны с претензиями Минюста". Предупреждение было вынесено в июле.

В БАЖ напомнили, что так же в июле в офисе ассоциации прошёл обыск. "У организации нет доступа к уставным документам, печатям организации и договорам аренды, указанным в предупреждении. Мы даже не знаем, что вывезли из офиса БАЖ", - утверждают в ассоциации.

Как сообщалось, в Беларуси 14-15 июля прошли обыски у сотрудников ряда неправительственных организаций и негосударственных СМИ.

В Следственном комитете Беларуси это объяснили причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]