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Лукашенко обсудил кадры с начальником службы своей безопасности

Лукашенко принял с докладом начальника Службы своей безопасности Дмитрия Шахраева.


"В повестке дня были организационные и кадровые вопросы, внесенные соответствующие предложения. Обсуждались также шаги по дальнейшему совершенствованию работы Службы безопасности президента, в том числе исходя из опыта прошлогодних событий, а также актуальных возникающих вызовов и угроз", - говорится в сообщении президентской пресс-службы в понедельник. 

Как было доложено Лукашенко, разрабатываемые Службой безопасности планы, в том числе во взаимодействии с иными государственными органами, позволяют качественно и максимально оперативно реагировать на любые вызовы и угрозы изменяющей обстановки.
Источник: interfax.by
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