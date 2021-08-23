











И в нынешнем виде политик считает ВНС "странным органом".





"Сейчас нам предлагают создать в этой институции что-то, куда будут избираться люди правильным способом (без возможности участия оппозиции – Смартпресс) райисполкомами и облисполкомами, которые заранее поддерживают то, что будет сказано, без реальной критики", - заметил Дмитриев.





"Прописывать это в Конституции я вижу только с одной целью – если и правда Александр Лукашенко решил оставаться главой страны, но в дальнейшем избегать прямых выборов", - сказал он.





Дмитриев считает, что в итоге "может быть создан какой-то президиум, госсовет, политбюро – как вы его ни назовете, который де-факто будет выполнять между заседаниями ВНС реальные властные полномочия".





При этом, полагает политик, "это все равно приведет к двоевластию, особенно если и правда Лукашенко его возглавит".





Сам Дмитриев выступает за то, чтобы "не было никакого Всебелорусского собрания в Конституции". "Давайте лучше пропишем прямые выборы мэров, реальные полномочия органов самоуправления, реальные полномочия парламента", что приведет к реальным изменениям в стране”, - заметил он.





"Просто создание огромного, аморфного органа из "правильного" народа, который всегда голосует "за", не решает политических проблем, которые стоят сег� �ня перед Беларусью", - убежден он.