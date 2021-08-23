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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Lawtrend насчитал в Беларуси 174 ликвидируемых НКО

Правозащитный центр Lawtrend насчиталв Беларуси 174 НКО, которые ликвидируются.



В списке есть и сам центр (официальное название — просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»).

Его ликвидируют по решению Мингорисполкома „ июля 2021“а, как и ряд других организаций, таких как: «ИменаМедиа», «Бизнес-школа ИПМ», «Учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа «Город Солнца» и других.

Как сообщалось, некоторые НКО ликвидируются властями через суды. Организации были зарегистрированы как в Минске, так и регионах.
OL
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