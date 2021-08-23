Lawtrend насчитал в Беларуси 174 ликвидируемых НКО
Правозащитный центр Lawtrend насчиталв Беларуси 174 НКО, которые ликвидируются.
В списке есть и сам центр (официальное название — просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»).
Его ликвидируют по решению Мингорисполкома „ июля 2021“а, как и ряд других организаций, таких как: «ИменаМедиа», «Бизнес-школа ИПМ», «Учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа «Город Солнца» и других.
Как сообщалось, некоторые НКО ликвидируются властями через суды. Организации были зарегистрированы как в Минске, так и регионах.
13:35 23/08/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение