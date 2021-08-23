– В пятницу состоялась встреча Путина и Меркель. На пресс-конференции лидеры России и Германии высказались по белорусскому вопросу. Какими видите их позиции?





– Позиции в общем-то известны и не прячутся. Позиция Меркель, как и всего Евросоюза, как и всего Запада, заключается в том, что в Беларуси правит незаконный президент. Поэтому существует острый политический кризис, для разрешения которого нужно освободить политзаключенных и начать диалог между властью и оппозицией.





Такая позиция зафиксирована в документах Европейского союза. Думаю, об этом говорила и Меркель на встрече с Путиным.





У президента России другая позиция. Он целиком и полностью поддерживает Лукашенко и действующий режим.





Эти разногласия и противоречия так и не преодолены между Путиным и Меркель.





– В один день о конституционной реформе в Беларуси высказались и Лукашенко, и Путин («противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля»)...





– Никаких неожиданностей, новостей по поводу конституционной реформы нет. Референдум должен пройти в начале следующего года. Проблема в другом – что будет после референдума?





Здесь никто карты не раскрывает: ни Путин, ни Лукашенко. Хотя наверняка у России есть определенная позиция по этому вопросу и наверняка эту позицию Путин продвигает в ходе переговоров с Лукашенко.





В последний раз Москва озвучивала свою позицию в сентябре прошлого года в ходе переговоров руководителей Беларуси и России в Сочи. Тогда смысл слов министра иностранных дел РФ Лаврова был примерно такой: Лукашенко и сам признает, что он пересидел, поэтому должна быть принята новая Конституция и должен начаться постепенный транзит власти.





Наверное, позиция России была такова: Москва поддерживает Лукашенко, но не безусловно, а с условием начала транзита власти.





Прошел год, за это время много чего изменилось и теперь ясной прозрачной позиции Кремля по вопросу транзита власти в Беларуси больше не слышно.





Подчеркну, что главная проблема не в референдуме. Процесс конституционной реформы не решает политический кризис в стране. Главная проблема – что будет после референдума.





Будет ли транзит власти, будут ли досрочные президентские выборы, будет ли в них участвовать Лукашенко, уйдет ли он на другой пост с реальными полномочиями? На все эти вопросы ответа нет.





– Когда вы говорите о позиции России, выступавшей за транзит власти в Беларуси, что вы подразумеваете: уход Лукашенко или что-то другое?





– Транзит власти означает, что Лукашенко уходит. Если он остается, это имитация транзита.





Думаю, в сентябре 2020 года Россия действительно хотела, чтобы Лукашенко ушел. Как сейчас – трудно сказать, потому что многое изменилось: в Беларуси исчез открытый протест, обострился конфликт России с Западом, в РФ начались процессы, отдаленно напоминающие белорусские.





Каковая позиция Москвы сегодня – непонятно.





– При награждении силовиков Лукашенко сказал, что после изменения Конституции двоевластия быть не должно, что президент должен оставаться президентом, а он с соратниками будет контролировать ситуацию из «Всебелорусского народного собрания». Может быть, это и есть его план?





– Видите, какие противоречивые заявления звучат со стороны Лукашенко: с одной стороны не должно быть двоевластия, с другой – ВНС должно стать еще одним центром власти. Фактически он сам себя опровергает.





У меня такое впечатление, что ясного и четкого плана по дальнейшим действиям у Лукашенко, наверное, и нет. Он все еще думает, выгадывает, маневрирует и будет пытаться каким-то образом остаться у власти.