"Тяжеловесы шли впереди, а мы лишь продолжили их дело". Искреннее интервью Вероники Цепкало о выборах, семье, работе, насилии и языке
Вероника высказалась о феминизме, белорусском языке и последней инициативе своего мужа.
Руководитель белорусского женского фонда Вероника Цепкало рассказала в эфире Свободы Premium о переезде в новую страну, где она нашла работу, о том, как ходили на шопинг с Марией Колесниковой и Светланой Тихоновской, чтобы лучше познакомиться.
Тезисно:
- Более года мы живем на наши личные сбережения, а также на те деньги, которые Валерий зарабатывает в качестве международного ИТ-консультанта. За все это время мы не получили никакой помощи со стороны.
- Мы сменили много квартир, но я каждый день ждала и надеялась, что вот сегодня, завтра вернемся домой. И только в начале этого года распаковала несколько наших чемоданов.
- Кампания 2020 года была одним из самых ярких событий моей жизни. Я этого никогда не забуду. Мы действительно себя вели как Три сестры.
- Если бы не было мужчин, не было бы и нас. Тяжеловесы шли впереди, а мы только продолжили их дело.
- Для нас принципиально, чтобы дети не забывали русский язык, могли читать и писать по-русски, так как мы не видим свою жизнь в будущем в других странах.
11:41 23/08/2021
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