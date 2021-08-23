"Разгром информационной компании БелаПАН стал вполне логичным ходом белорусских властей, решивших тотально зачистить медиаполе страны от неугодных, «вражеских» СМИ. Легальная независимая журналистика в Беларуси близка к полному уничтожению, - пишет политобозреватель Александр Класковский.





Задержанные 18 августа сотрудники БелаПАН подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).





Как эту статью можно пришить представителям СМИ? Прецедент есть: по два года колонии за стрим с акции протеста получили сотрудницы «Белсата» Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. По сути, власть криминализирует профессиональную деятельность журналистов.





Репортеры БелаПАН, естественно, тоже были в гуще событий во время прошлогодних протестов. Эти события, понятное дело, освещались и комментировались на сайтах компании. Любое нормальное СМИ концентрируется на том, что в этот момент будоражит общество.





Похоже, что теперь это хотят вменить в вину руководству БелаПАН. Типа: писали о протестах — значит, подогревали их, «обеспечивали информационное сопровождение» и т.п. Формулировочки отработаны.





Вообще дело идет к тому, что легально работать в независимой журналистике в стране станет практически невозможно. Над всеми сотрудниками таких медиа, кто еще не в тюрьме, висит дамоклов меч.





Часть коллективов TUT.by, «Нашай нівы» стали работать за границей. Но, конечно, давать прежний объем контента не получается. Не все сотрудники готовы релоцироваться. В другой стране возникает много проблем бытового, материального, организационного, творческого, психологического характера.





Ни телеканалу, ни информационному агентству, ни любому другому нормальному СМИ не обойтись без сообщений, репортажей с мест, из гущи событий. А как это сделать, если журналиста, фрилансера, выполняющего такое задание, в два счета повяжут?





Однако установить полное господство в медиапространстве белорусским властям не удастся. Значительная часть населения не переключится на потребление государственной пропаганды.





Люди, которые хотят самостоятельно мыслить, те, кто настроен против режима, уповает на перемены, все равно будут искать и находить альтернативные источники информации и комментариев.





Недовольные граждане будут плотнее сидеть в телеграм-каналах, которые костят политику Лукашенко и его самого в хвост и гриву. Это будет радикализировать настроения в среде противников режима.





Контент профессиональных СМИ, попавших под репрессии, тоже будет перетекать на новые платформы, в социальные сети и мессенджеры.





Даже в Советском Союзе коммунистам не удалось установить информационную монополию: граждане, включив коротковолновые радиоприемники, жадно слушали сквозь треск глушилок «вражеские голоса». Тем более не под силу такая задача сегодняшним белорусским властям".