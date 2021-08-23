







Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.









Зеленский в ходе разговора попросил Эрдогана оказать содействие в освобождении более 100 крымских татар, которых незаконно удерживаются в России.





Также турецкий президент поблагодарил за участие украинских самолетов, вертолетов и спасателей для ликвидации последствий пожаров в Турции.





"Украина всегда готова помочь дружественному народу Турции", - президент Украины.





Эрдоган отметил, что Турция с первых дней инициирования Крымской платформы поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу. Он также сообщил, что Турцию на учредительном саммите представит министр иностранных дел.





"Убежден, что Крымская платформа станет действенным инструментом в деле освобождения незаконно оккупированного Крыма", - сказал президент Турции.





Также Эрдоган добавил, что позиция Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах и непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменной и активно продвигается на всех международных площадках.







