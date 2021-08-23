«Главный редактор Тут.бай Марина Золотова четвертый месяц находится в следственном изоляторе по обвинению в неуплате налогов. Это не первая попытка властей заставить ее молчать. Три года назад было «дело Белта» — тогда Золотову наказали штрафом.





По этому делу задерживали и редактора БелаПАН Ирину Левшину. Она тоже сейчас за решеткой, СК уже анонсировал, что вопросы по налогам будут и к ней.





Боялись ли они, что за ними придут? Понимали ли, на какое давление способна власть, которая хочет заставить молчать?







