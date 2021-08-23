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Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ

Согласно документу, под санкции подпадают 12 российских компаний

© Ukrainian Presidential Press Office via AP


Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других.

Согласно документу, опубликованному в воскресенье на сайте офиса главы украинского государства, под санкции подпадают 12 российских компаний. В их числе акционерное общество "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему веб-ресурс издания "Ведомости", а также акционерное общество "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", общества с ограниченной ответственностью "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", информационное агентство "Анна-ньюс".

Этим же указом Зеленский ввел в действие решение Совбеза о блокировке доступа к двум ресурсам, которые, по мнению Киева, связаны с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.
ТАСС
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