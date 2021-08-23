"Максим, как он и планировал перед началом судебного разбирательства, активно участвует в процессе. Он дал детальные показания, опровергающие все инкриминируемые ему деяния, а теперь подробно комментирует исследуемые материалы дела, в которых, как защита указывала ранее, нет никаких доказательств его вины", - сообщил адвокат Знака Евгений Пыльченко. Его слова приводит телеграм-канал Бабарико в воскресенье.





Пыльченко добавил, что такую же активную позицию в суде занимает и глава штаба Бабарико Мария Колесникова.





"На данный момент уже исследована значительная часть материалов, однако к завершающей стадии мы еще не подошли. Тем не менее, не будь заседание закрытым, общество уже сейчас убедилось бы, что предъявленное обвинение не основано на реальности", - считает Пыльченко.





Минский областной суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Знака и Колесниковой 4 августа.





Как сообщалось, Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации, пишет interfax.by





Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.





В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).





В Беларуси после 9 августа в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

На фоне продолжающихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывал к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.



