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Кулеба: Сейчас прямых угроз со стороны Беларуси нет, но все может измениться

Угрозы Украине со стороны Беларуси пока нет, но ситуация может измениться. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Фото: EPA

"Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И к этим различным сценариям мы должны быть готовы", – сказал он.
По словам Кулебы, пишет Гордон, Лукашенко "хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него", и ситуация в Беларуси будет "своеобразными качелями". В качестве примера он привел ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Литвы.

"Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос является абсолютно приоритетным для правительства, для президента", – добавил глава МИД.
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