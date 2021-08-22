Госсекретарь США и глава МИД Литвы обсудили ситуацию в Беларуси
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе телефонного разговора обсудили события в Беларуси и политику Китая.
Источник фото: Delfi
Об этом Блинкен сообщил на своей странице в Twitter.
В ходе разговора, пишет Политринг, госсекретарь США назвал Литву одним из ближайших союзников по НАТО и выразил солидарность в связи с давлением КНР на литовское правительство из-за расширения связей с Тайванем.
«Стороны обсудили жесткие репрессии режима Лукашенко в отношении гражданского общества в Беларуси. Они подтвердили неизменную поддержку белорусского продемократического движения и призвали режим Лукашенко немедленно прекратить репрессии против белорусов и его кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов через свои границы», - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.
17:51 22/08/2021
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