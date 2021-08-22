Активиста Павла Виноградова выпустили через 72 часа после задержания
Активист и блогер, телеведущий Павел Виноградов отпущен после 72 часов с момента задержания по уголовной статье. Фото мужа на свободе опубликовала его жена Светлана Виноградова.
Павел и Светлана Виноградовы.
Павел отбыл 45 суток административного ареста, но так и не был освобожден.
Ранее сообщалось, пишет Reform.by, что в отношении Павла Виноградова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 367 УК (клевета в отношении президента).
Павла задержали 5 июля. Он получил 15 суток административного ареста за пост в Facebook от 8 мая, в котором милиция и суд увидели призыв выходить на массовую акцию 9 мая. Сам Виноградов осуждал эти призывы оппозиционных политиков и иронизировал над ними. Затем Павлу дали еще 30 суток ареста по ст. 24.23 КоАП о несанкционированных массовых мероприятиях.
17:25 22/08/2021
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