+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Системы С-400 "Триумф" могут быть поставлены Беларуси для укрепления ПВО

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключил поставки систем ПВО С-400 Беларуси.

Системы С-400 &quot;Триумф&quot; могут быть поставлены Беларуси для укрепления  ПВО

Россия и Беларусь являются членами-соучредителями Союзного государства, Таможенного и Евразийского экономического союза, а также ведут военное сотрудничество в рамках ОДКБ.

"Россию и Беларусь давно связывают тесные союзные отношения. (...) В связи с этим объективно имеются планы по дальнейшему совершенствованию и укреплению системы ПВО Республики Беларусь, входящей в Союзное государство. С учетом этого Беларуси могут быть поставлены и такие самые современные системы ПВО как С-400, разработанные и производимые предприятиями концерна "Алмаз-Антей", - заявил  Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу".

Кроме того, пишет belmarket.by, глава Минпромторга РФ сообщил, что Россия выполнила свои контрактные обязательства по поставкам Беларуси истребителей Су-30СМ.

"В конце 2019 года белорусской стороне было поставлено четыре истребителя Су-30СМ. Таким образом, контракт 2017 года между Минобороны Беларуси и корпорацией "Иркут" можно считать исполненным", - сказал Денис Мантуров.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что страна заинтересована в покупке систем С-400 за кредит  и рассчитывает на положительное решение российского руководства.

"С-400 у нас вызывает большой интерес, и я уверен, что мы эти комплексы получим", - сказал он.

22 июля глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Минск еще не подал заявку на покупку С-400.

"При поступлении соответствующего обращения от белорусской стороны на поставку зенитных ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" такой вопрос будет проработан в установленном порядке", - заявил Шугаев. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]