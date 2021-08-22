Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на остановке.





Также в суде его обвиняли в том, передает Еврорадио, что он оставил “неприличный по форме и унизительный по направленности” комментарий под фотографией главы Мостовского района в одном из Telegram-каналов.





Сегодня стало известно, что он отбыл весь свой срок и вышел на свободу, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр “Вясна”.





Одна из политических инсталляций Виктора Царикевича