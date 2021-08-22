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Политзаключенный Виктор Царикевич отбыл весь свой срок и вышел на свободу

Признанный политзаключённым житель Мостов Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на остановке.

Виктор Царикевич получил год колонии за то, что развешивал чучела силовиков на деревьях и “инсталляцию” с гробом на остановке.

Также в суде его обвиняли в том, передает Еврорадио, что он оставил “неприличный по форме и унизительный по направленности” комментарий под фотографией главы Мостовского района в одном из Telegram-каналов.

Сегодня стало известно, что он отбыл весь свой срок и вышел на свободу, сообщает лишенный аккредитации  правозащитный центр “Вясна”.

Одна из политических инсталляций Виктора Царикевича
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