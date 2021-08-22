– Освобождение из-под стражи фигурантов дела «Пресс-клуба» стало приятной неожиданностью не только для журналистского сообщества, – пишет Наумчик. – Человеку свойственно верить в лучшее, и вот уже намерение цитировать школьникам в первый день занятий слова Лукашенко про «давайте перевернём страницу» воспринимаются как сигнал, что самая чёрная глава в новейшей истории Беларуси действительно будет закрыта, пишет Салідарнасць.





Прошедший год был переполнен неприятными и трагическими неожиданностями, так почему бы и не поверить в неожиданность приятную?





Следует признать, что кое-какие реальные основания для этого имеются.





Проживающая в Великобритании военная журналистка Шахида Тулеганова, давно занимающаяся темой мировых «горячих точек», убеждена, что «пока Афганистан будет темой дня, о Беларуси все забудут».





Она считает, что именно сейчас у Лукашенко развяжутся руки (хотя они особо и не связаны). Но другие наблюдатели полагают, что это как раз позволяет ему «залечь на дно», то есть если не прекратить, то хотя бы существенно снизить накал репрессий и, как следствие — не раздражать западных лидеров и правозащитников.





Мало того — через год-полтора могли бы быть сокращены секторальные санкции, возобновилась бы игра в «многовекторность», пошли бы вначале скромные, а потом всё боле серьезные западные инвестиции в белорусскую экономику.





Вам это кажется невероятным после Окрестина и посадки рейса Ryanair? А вот мне, не первое десятилетие наблюдающему за европейскими и американскими политиками, не кажется.





Если бы на месте Лукашенко был кто-то другой — возможно, так бы и произошло. Но, как говорится — не с нашим счастьем.





Во-первых, по природе своей натуры он не может остановиться в желании отомстить за «праздник непослушания» в августе 2020-го. Это чисто личное, никакой политики.





Во-вторых, события прошлогоднего лета он воспринимает исключительно как следствие послаблений, имевших место быть в последние годы. Поэтому — закручивать гайки до конца!





Ну и в третьих, пока титул «последнего диктатора Европы» держит Лукашенко — Путин предстаёт в одеждах пусть и не сговорчивого, но респектабельного деятеля. У которого, правда, один из младших братьев отбился от рук и черт-те что вытворяет — ну так в семье, как говорится... Дальше сами знаете.