



По его данным, вывозные рейсы не производятся, поскольку в Катаре, куда США до сих пор вывозили американцев и афганцев, желающих покинуть страну, заявили, что не имеют больше возможности принимать и размещать у себя все новых людей.





Согласно телеканалу, пишет interfax.by, США начали работать с союзниками по НАТО, чтобы найти места в Европе и Азии, в которые можно вывозить беженцев.





Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.





В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.





Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.



