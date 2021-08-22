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США приостановили эвакуацию из Кабула, так как Катар отказывается принимать беженцев - СМИ

США не проводят эвакуацию беженцев из аэропорта Кабула, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на свои источники.


По его данным, вывозные рейсы не производятся, поскольку в Катаре, куда США до сих пор вывозили американцев и афганцев, желающих покинуть страну, заявили, что не имеют больше возможности принимать и размещать у себя все новых людей.

Согласно телеканалу, пишет interfax.by, США начали работать с союзниками по НАТО, чтобы найти места в Европе и Азии, в которые можно вывозить беженцев.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

В воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.
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