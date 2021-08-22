Зеленский заявил, что возвращение украинских узников из тюрем «Л/ДНР» зависит от Владимира Путина (Фото: Пресс-служба ОП)





Об этом Зеленский сказал в интервью НВ, Washington Post, Liberation, Новой Газете и Funke Media, комментируя «заморозку» процесса обменов в последние месяцы.





«Я считаю, что вообще мяч (ужасно это говорить, и ужасно вообще такую аллегорию проводить), но мяч на стороне, лично на стороне президента России. Почему? Потому что у нас была Нормандская встреча, у нас была договоренность. Она выписана», — отметил украинский президент, пишет Новое Время.





Он напомнил, что в 2019 году «нормандская четверка» ставила гуманитарный вопрос на первый план, и добавил: когда у Владимира Путина есть «желание» и готовность активизировать процесс обмена, то «есть результат».





«Почему я сказал, что от Путина? Потому что когда с ним сидели за столом и договорились, через неделю сто человек мы забрали. Быстро. Очищение вот это юридическое, не очищение и так далее. Все понимали, что там надо как-то людей вернуть. Поэтому надо как-то быстро, и не смотреть даже на какие-то, извините меня, моменты законодательные. Просто вернуть», — заявил Владимир Зеленский.





Он признал, что спустя полтора года после парижской встречи в нормандском формате именно Россия провалила ряд гуманитарных договоренностей, включая необходимые этапы для обмена пленными.





«[Договорились,] давайте второй список дадим. И сделаем всех на всех, именно тот формат, о котором мы договорились. Договорились лично. С Меркель, Макроном, с Путиным. Это все умерло, как говорится, птица даже не взлетела. Мы первую часть выполнили. И действительно, в Новый год был большой подарок для семей. А затем произошло следующее: нас втянули в длинную, медленную историю», — отметил Зеленский, добавив что идею вернуть пленных хотя бы порциями реализовать не удалось из-за позиции Кремля и подконтрольных ему «Л/ДНР».





«Открытие КПВВ. То есть, на сегодня мы открыли КПВВ, мы передали список. А они же список так и не передали. Я не знаю, с чем это связано. Это только с нежеланием», — констатировал президент Украины. Он также напомнил, что «ДНР» и «ЛНР» так и не допустили Красны Крест к украинским пленникам.





Последний обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР» состоялся 16 апреля 2020 года.





В конце мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в списке Украины для обмена пленными с ОРДЛО 285 человек.





20−21 января 2021 боевики «Л/ДНР» должны были передать Украине группу пленных — в обход официальных договоренностей и при «посредничестве» лидера Оппозиционной платформы — За жизнь Виктора Медведчука. Но процесс был заморожен. Вице-премьер Алексей Резников заявил, что «обмен» был российской провокацией.





16 апреля во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский рассказал им, что Украина передала ОБСЕ списки для обмена пленными в формате «всех на всех». Он добавил, что Россия и боевики этого не сделали.







