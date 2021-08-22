







Кабул наводнен вооруженными людьми, в аэропорту толпы беженцев, президент и правительство в бегах, люди не знаю, чего ждать. К событиям в Афганистане сегодня приковано внимание всего мира.





Что послужило причиной переворота, смогут ли талибы удержать власть и к чему все это может привести – на эти вопросы "КП в Украине" помогает искать ответы эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.





Для политиков закономерность, для общества – шок





- Илия, то, что сейчас происходит в Афганистане, многие воспринимают как неожиданность. Казалось, что ситуация там застыла на много лет, и вот произошла такая мгновенная и резкая перемена власти после вывода американских войск.





- На самом деле ситуация была понятна еще при позднем Бараке Обаме. Тогда в США на уровне элит приняли решение, что Афганистан перестал являться сферой интересов Америки и нужно выводить войска. Военные цели были выполнены в 2001 году, когда свергли талибов и уничтожили базы Аль-Каиды, а все остальное больше не имеет смысла.





Однако при Обаме процесс вывода остался лишь в проекте. Существовало сильное сопротивление со стороны военных, которые не хотели уходить из Афганистана - терять подряды и деньги, которые на них выделялись. Военные верили, что могут окончательно победить.





Реальный вывод войск запустил Дональд Трамп, который начал переговоры с талибами и заключил в 2020 году мирный договор. Байден, по сути, завершил то, что начал его предшественник.





- То есть на уровне высокой политики все закономерно. Но на уровне общества – шок.





- Да, общество этого не ожидало. Общество кормили сказками, что Афганистан не бросят, талибов обязательно победят. Еще надо учитывать склонность прессы драматизировать ситуацию. Поэтому мы видим такой всплеск эмоций.





На политическом уровне все происходящее отнюдь не сенсация. Просто долго решалось, кто возьмет на себя эту ответственность. Все понимали: будет плохо, некрасиво, но решения надо принимать.





С точки зрения внешнеполитических интересов, Штаты поступили правильно. У них сменились приоритеты, им нужно переориентировать ресурсы на Китай. Афганистан для Америки давно ненужный балласт, на который тратится уйма денег.





Другое дело, что тайминг получился неудачный и организация могла быть лучше. То, что творится в аэропорту Кабула – это действительно кошмар.









Люди бегут из Афганистана всеми возможными способами. В американский самолет впихнулось 650 беженцев. https://twitter.com/MarcusReports



У армии нет мотивации сражаться





- Может, пресса что-то и драматизирует, но люди, которые пытались спастись, уцепившись за шасси самолета, были доведены отчаяниям до безумия.





- Да, это правда. Медийная картинка выглядит нехорошо для Байдена, и мне кажется, что не взятие Кабула талибами, а Кабульский аэропорт станет для него негативным символом.





С тем, что "Талибан" захватит власть, политикум смирился с мая этого года.





- Почему? У Афганистана было правительство, армия, полиция. И без американцев, казалось, хватает ресурсов.





- Во-первых, войну с талибами американцы проиграли еще в середине "нулевых". Очень трудно бороться с повстанческим партизанским движением в принципе. В любой стране.





Во-вторых, американцы и афганское правительство проиграли идеологическую войну. Они не смогли перетянуть на свою сторону массы. Люди как были скептически настроенными к власти, так и остаются по сей день. Поэтому особого сопротивления не оказывали. Города и гарнизоны сдавались талибам целиком. У афганской армии, несмотря на ее численное превосходство, не было мотивации сражаться и умирать за интересы Кабула. Администрация в Кабуле не была популярной среди народа.





- Многие считали президента Ашрафа Гани прогрессивной, западноориентированной личностью.





- А для народа он был чужим. Ашрафа десантировали из Вашингтона, он родом из Афганистана, но был гражданином Америки, учился там, потом преподавал. Когда Гани сделали президентом, он был далек от местной жизни и местных реалий. Афганцы считали его правительство коррумпированным, многие граждане были уверены, что власть беспощадно ворует.





На выборы президента в 2019 году из 32 миллионов жителей Афганистана голосовать пришли только 2 миллиона. Талибы сказали "не ходить", и 30 миллионов не пошли. Люди не воспринимали центральную власть как свою. Когда пришло время "Ч", никто не пошел за нее умирать.





- Некоторые романтики в соцсетях проводят параллели с Майданом: движение сопротивления, народная поддержка, президенты-беглецы…





Илия Куса. Фото: uifuture.org





- Я бы эти параллели не проводил, это не корректно. Ситуации совершенно разные. Но как Украина, так и любое другое государство может извлечь из афганских событий один урок: если ты не занимаешься развитием своей страны, своей армии, экономики, общественных институтов, то не важно, сколько тебе дадут денег и кто тебя будет поддерживать. В случае общенационального потрясения ты не выдержишь и упадешь.





В Афганистан вбухали очень много средств, но ничто не помогло – ни деньги, ни бронетехника, ни иностранные специалисты. Если у людей нет мотивации, нет национальной идеи бороться за вот это государство, оно коллапсирует.





Неподконтрольное талибам ущелье





- Смогут ли талибы удержать власть? Воевать одно, а организовать жизнь страны – совсем другое. Прогнозы страшнее страшного: запрет телевидения, интернета, полное порабощение женщин, жестокие казни… Это реально в современных условиях или нет?





- Точный прогноз сейчас никто не даст. Надо посмотреть. С одной стороны, есть обещания талибов, что они будут не такими жесткими, как раньше, станут вести взвешенную политику, казнить только по решению суда и даже разрешат женщинам учиться. С другой стороны, есть предыдущий опыт правления – плохой, жестокий, брутальный. Мнения аналитиков расходятся.





От того, как талибы себя поведут, как раз и зависит, смогут ли они удержать власть. Сейчас она им, по сути, упала в руки. Воевать и управлять - это действительно разные вещи. Тут им придется проявить политическую гибкость, дипломатию и хитрость. Особенно в отношениях с регионами, где проживают меньшинства.





- Вы писали, что остается Панджшерское ущелье – единственная провинция, неподконтрольная талибам. Не начнется ли оттуда новая война?





- Да, новый раунд гражданской войны может произойти. И не столько из-за Панджшерского ущелья. В этом регионе очень сложный ландшафт, там можно долго держать оборону, и талибы пока не хотели захватывать его силой. Сейчас все будет зависеть от того, смогут ли они договориться с местными жителями.





Гражданская война грозит начаться, если "Талибан" оттолкнет от себя меньшинства, другие группы влияния, и те снова возьмутся за оружие. Как это было в 90-х годах, когда в северных регионах сформировался альянс, который выгнал талибов из Кабула. В этот раз они поступили грамотней - сначала захватили северные регионы и подавили любые попытки сопротивления, а потом взяли власть в Кабуле.





Риск войны высокий, если у "Талибана" не получится найти новую идею, вокруг которой они смогут сплотить все этносы и племена или хотя бы договориться о нейтралитете.





- Людям нужна не только идея, но и пища, средства на жизнь. Не окажется ли Афганистан ввергнут в еще большую бедность?





- Может быть. Учитывая, что не все страны будут признавать "Талибан" и торговать с ним. Однако талибы заблаговременно начали выстраивать отношения с несколькими государствами. Есть поддержка авансом от Китая, Пакистана, Ирана и России. Другое дело, будет ли она реальной.





Турция готова договариваться с талибами. У них есть некий зазор, что поискать, на кого опереться, если условия окажутся приемлемыми.





Кто выгодоприобретатель





- Какие могут быть последствия событий в Афганистане?





- Скорее всего, за Афганистан развернется конкуренция между региональными игроками - Индией, Пакистаном, Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном. Первым выгодоприобретателем является Китай. Он успел уже наладить отношения с "Талибаном" и будет пытаться провести экспансию на рынок Афганистана, что не давали делать при американцах.





Россия получает возможность усилить свое влияние в Центральной Азии за счет обещаний, что выступит гарантом стабильности границ Узбекистана и Таджикистана. Турция может искать на территории Афганистана свою опорную точку в Южной Азии, через которую будет влиять и на страны Центральной.





В целом на Азиатском континенте будет усиление региональных игроков и немножко ослабление Штатов и Запада.





- К Украине происходящее в Кабуле может иметь хоть какое-то отношение или Киев слишком далеко?





- Геостратегически нас эти события не будут касаться. Слишком далеко.





Беженцы и стимул для экстремистов

- Возвращаясь в аэропорт Кабула. Улететь стремятся не только иностранцы, но в первую очередь сами афганцы. Не пойдет ли по миру большая волна беженцев, как это было с Сирией? Не хлынет ли она и через нас? Несколько эвакуированных афганцев, как известно, уже попросили убежища.





- Сейчас бежать стараются те, кто работал подрядчиками при военных миссиях США и стран НАТО. Они боятся преследования со стороны талибов. Их желание иммигрировать тем более понятно, что им это обещали. Сейчас США проводят переговоры со странами Запада, чтобы ряд беженцев забрали на время, пока оформят американские визы.





Насчет массового наплыва беженцев – пока не думаю. И через Украину тоже, думаю, не будет потока. Основной маршрут – это Иран и Турция. Здесь работают и главные контрабандные схемы.





Все зависит, опять же, от поведения талибов. Если они станут репрессировать и терроризировать население, пойдут беженцы. Волна накроет Евросоюз и может краем зацепить Украину. Европейские страны не готовы принимать большое количество мигрантов. Турция тоже не готова давать приют множеству афганцев, у них их с прошлой волны достаточно.





Но нас миграция коснется в меньшей степени. Нашу территорию стараются использовать как транзит в Европу.





- И еще о рисках. Может ли ситуация в Афганистане послужить катализатором исламского терроризма по всему миру. Не усилит ли позиции ИГИЛ?





- Исламское государство точно не будет усилено. У ИГИЛ с "Талибаном" серьезный конфликт. Когда ИГИЛ попытался создать свою ячейку в Афганистане, их быстро уничтожили. Плюс талибы на переговорах с американцами дали обязательство, что никакая другая террористическая группировка не будет использовать Афганистан как платформу для нападений. Посмотрим, насколько они выполнят обещания, но ИГИЛ точно не помогут.





Сами талибы террористическую угрозу другим странам не несут, поскольку это национальное религиозное движение. У "Талибана" никогда не было амбиций за пределами Афганистана и претензий на другие территории.





Другой вопрос, что пример "Талибана" может стимулировать к действиям другие исламские экстремистские группировки, которые существуют в подполье. По принципу: они смогли, мы тоже сможем. Но сами талибы поддерживать эти группировки не будут. Как минимум обещали это другим странам в обмен на экономическую помощь.





ИЗ ДОСЬЕ "КП В УКРАИНЕ"





Илия Куса по образованию аналитик-международник. Обучался в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". Имеет опыт работы журналистом, на должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине. Публикуется в различных изданиях на тему международной политики и прежде всего на тему Ближнего Востока.





Владеет английским и арабскими языками.





СПРАВКА





Радикальное движение "Талибан" зародилось в исламских школах Пакистана после окончания Афганской войны. Талиб на пушту означает "ученик медресе". Датой основания организации считается 1994 год.





Военно-террористическую кампанию против демократической исламской республики Афганистан "Талибан" ведет ради возрождения исламского Эмирата Афганистан. Это форма суннитского шариата, которая допускает публичные казни без суда и диктует полное бесправие женщин.





В 1994 году талибы взяли под своей контроль 12 городов Афганистана, начал с захвата Кандагара, а в 1996 году вошли в Кабул. К 1998 году они контролировали 90% территории страны. С 1995 по 2001 годы, по данным ООН, талибы совершили 15 массовых убийств мирного населения. Пособниками часто выступали боевики "Аль-Каиды".





"Талибан" считают сообщником "Аль-Каиды" в террористических актах 11 сентября 2001 года, когда рухнули башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В октябре 2001 года альянс НАТО во главе с армией США атаковал позиции талибов в Афганистане, вытеснив их изо всех городов в горы. В декабре 2001-го было установлено временное правительство Афганистана. В страну направили Международные силы содействия безопасности.





Считается, что партизанское движение "Талибан" поддерживается Пакистанской межведомственной разведкой - ISI. От нее боевики получают финансы и возможность проходить обучение в военных лагерях Пакистана. Вторым спонсором "Талибана" эксперты называют Саудовскую Аравию.





Илия Куса - эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего", аналитик-международник. Обучался в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". Был редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.







