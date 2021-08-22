Заграждение на границе Польши и Беларуси (Фото – Mariusz Błaszczak, Facebook)









"Проблема на границе между Польшей и Беларусью – это грязная игра между Лукашенко и Кремлем", – заявил Блащак.





Он опубликовал фотографии белорусских пограничников, пишет news.liga.net, которые стоят у поврежденной ограды на польско-белорусской границе, и предположил, что именно они это сделали.









Ранее Блащак заявлял, что на границе с Беларусью уже возведены 100 км ограждений, начинается прокладка еще 50 км.

















14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что белорусские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.





Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.





28 июля Украина решила отправить помощь Литве – колючую проволоку.





3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.





10 августа стало известно, что большие группы нелегалов пытаются перейти границу Беларуси и Польши.











