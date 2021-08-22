Трое суток прошло. Руководители БелаПАН на свободу не вышли
Директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и бывший директор Дмитрий Новожилов остаются в статусе фактически задержанных.
18 августа они были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
Согласно ст. 108 обновленного Уголовно-процессуального кодекса, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 УК, может длиться до 10 суток с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресечения. В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 20 суток с момента фактического задержания.
К Левшиной был допущен адвокат. По его словам, настроение у директора БелаПАН бодрое. С Боевой и Новожиловым адвокаты еще не встретились, пишет Naviny.online.
08:19 22/08/2021
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