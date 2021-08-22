+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Трое суток прошло. Руководители БелаПАН на свободу не вышли

Директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, бухгалтер Екатерина Боева и бывший директор Дмитрий Новожилов остаются в статусе фактически задержанных.

18 августа они были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Согласно ст. 108 обновленного Уголовно-процессуального кодекса, задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 УК, может длиться до 10 суток с момента фактического задержания, по истечении которых задержанный должен быть освобожден из-под стражи либо в отношении его должна быть применена мера пресечения. В случае применения в отношении задержанного меры пресечения обвинение ему должно быть предъявлено не позднее 20 суток с момента фактического задержания.

К Левшиной был допущен адвокат. По его словам, настроение у директора БелаПАН бодрое. С Боевой и Новожиловым адвокаты еще не встретились, пишет Naviny.online.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]