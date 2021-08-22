Фото из открытых источников.





Саммит состоится 23 августа. В МИД отметили, что его инициатором стала первая леди Украины Елена Зеленская.





"Первые леди и джентльмены не имеют политической власти, но могут привлекать внимание к актуальным гуманитарным вопросам на высшем уровне. До сих пор не существовало ни одной международной площадки, на которой мы могли бы коммуницировать на регулярной основе, обмениваясь опытом своих стран. Создавая такую платформу, как саммит первых леди и джентльменов, Украина задает новый тренд для всего мира. Мы планируем, что такие саммиты станут ежегодными. Это позволит участникам обсуждать и влиять на решение актуальных проблем", – цитирует Зеленскую пресс-служба президента.





По состоянию на 20 августа участие в саммите подтвердили 11 первых леди из Бразилии, Израиля, Латвии, Литвы, Ливана, Коста-Рики, Германии, Сербии, Хорватии, а также супруга президента Европейского совета и первая леди Украины. Некоторые из них будут принимать участие в онлайн-формате.





"Мы нашли очень важную нишу. Ведь первые леди и джентльмены – это, по сути, инфлюенсеры политического мира. Это люди, которые обладают достаточным авторитетом, чтобы "мягкой силой" реализовывать важные для общества и преодоления существующих проблем социальные проекты. Цель мероприятия – сделать возможным обмен опытом между первыми леди и джентльменами, об единить их вокруг общих проектов и усилить друг друга", – рассказал Кулеба.





Министр проинформировал, что в саммите также примут участие более 20 участников, среди которых руководство Всемирной организации здравоохранения, "ООН-женщины", а также ведущие эксперты и лидеры мнений. По его словам, это не окончательный список.





"Это известный мыслитель, автор книги "Черный лебедь" Нассим Николас Талеб и всемирно известный афганский кинорежиссер Сахра Карими, которую Украинское государство после драматических событий эвакуировало вместе с семьей из Афганистана, где ей грозила опасность", – сообщила пресс-служба.



