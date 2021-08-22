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Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Лукашенко после «Большого разговора»

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что в тот момент, когда после «Большого разговора» прошел всего час, она не была готова с ходу отреагировать.

Фото: скриншот видео

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, какой вопрос задал ей Александр Лукашенко после «Большого разговора». Напомним, пишет kp.by, что эта встреча с представителями общественности, медиа, экспертами и журналистами прошла 9 августа.

В частности, Эйсмонт рассказала в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», какова была реакция Александра Лукашенко по итогам прошедшего мероприятия.

По словам пресс-секретаря, после «Большого разговора», который продолжался более 8 часов, в кабинете Лукашенко состоялась небольшая встреча с иностранным гостем, после чего президент позвонил Наталье Эйсмонт и спросил, каково ее мнение.

– Он пообещал и после 8 часов 15 минут общения в прямом эфире провел-таки эту встречу. То есть он уехал не сразу. И когда президент ехал уже из Дворца Независимости, он по специальной мобильной связи позвонил. И у него сразу первый вопрос: «Ну, что?». Это не значит, естественно, что нужно начинать говорить, как все было прекрасно. Говорю: «Вроде, по ощущениям, получилось: и остро, и актуально, и…». И вот на этом третьем «и» президент меня прерывает и задает свой классический вопрос: «Что было плохо?»

Эйсмонт заявила, что в тот момент, когда после «Большого разговора» прошел всего час, она не была готова с ходу отреагировать.

– Сейчас у нас, конечно, есть уже гораздо больше реакций. Мы видим те материалы, которые вышли в западных СМИ. Мы уже что-то можем проанализировать. Видим реакцию. Это, наверное, общее ощущение (в ноябре 7 лет исполнится, как я работаю с президентом – в Администрации президента): это была одновременно и самая длительная встреча, разговор, и одновременно самый короткий. Именно по внутренним ощущениям, – высказала мнение Эйсмонт о недавнем «Большом разговоре».
Источник: Надежда Белянская
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