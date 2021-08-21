







В частности, он прокомментировал существующие мнения о том, что он хочет руководить страной до смерти.





– Да глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хоть несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел, – заявил Лукашенко, его цитирует пресс-служба.





Он добавил, что его «поймет даже небольшой руководитель».





– Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнь руководителя. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне. Вопрос в том, что будет потом, – пояснил Лукашенко.





Напомним, что ранее во время «Большого разговора» он также заявил, что скоро покинет свой пост.





– Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро, – сказал тогда Лукашенко.



