







Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.









Меркель признала, что сопротивление афганской армии боевикам "Талибана" было неверно оценено.





"Армия рухнула с головокружительной скоростью. Мы ожидали, что сопротивление будет сильнее", - заявила канцлер.





Меркель сказала, что сейчас основное внимание уделяется спасению людей из Афганистана, но позже потребуется обсуждение того, что было или чего не было достигнуто.







