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Меркель: в Европе ожидали, что сопротивление афганской армии будет сильнее

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что афганская армия рухнула с "головокружительной скоростью". В Европе ожидали, что сопротивление будет сильнее.

 


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.


Меркель признала, что сопротивление афганской армии боевикам "Талибана" было неверно оценено.

"Армия рухнула с головокружительной скоростью. Мы ожидали, что сопротивление будет сильнее", - заявила канцлер.

Меркель сказала, что сейчас основное внимание уделяется спасению людей из Афганистана, но позже потребуется обсуждение того, что было или чего не было достигнуто.
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