



Задержали как минимум пятерых человек.





На месте пикетов работает около десятка полицейских. Они проверяют и фотографируют документы у некоторых пикетчиков. Об этом сообщает корреспондент Настоящего Времени с места событий. В пикетах принимают участие журналисты и правозащитники.





Телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" внесли в реестр СМИ-"иноагентов" 20 августа, содружество журналистов "Четвертая власть" попало в список НКО – "иностранных агентов" 21 августа. Включены в этот список также главред "Важных историй" Роман Анин, журналисты издания Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Дмитрий Великовский и экс-журналистка издания Олеся Шмагун. В нем оказался и журналист Степан Петров.





В середине июня 2021 года "Дождь" исключили из журналистского пула президента России Владимира Путина. По словам двух источников "Медузы" на канале, причиной исключения стало то, что "Дождь" освещал возвращение политика Алексея Навального из Германии в Россию и митинги в его поддержку.





В России с начала года несколько независимых изданий и расследовательских проектов, в том числе The Insider, "Медузу", включили в перечень СМИ – "иностранных агентов", "Проект" признали "нежелательной организацией". В начале августа забл кировали сайты "Открытых медиа" и "МБХ медиа".







