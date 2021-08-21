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В Литве призвали международное сообщество следить за авиарейсами Беларуси

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Мантас Скуодис призвал международное сообщество принять меры, чтобы предотвратить возможность со стороны Беларуси использовать авиасообщение для перевозки мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Отмечается, что министр провел телефонный разговор с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сальваторе Скаккитано, в ходе которого подчеркнул необходимость принятия неотложных международных мер для преодоления миграционного кризиса.

«Гражданская авиация, возможно, используется как средство организации нелегальной миграции. Безопасность и репутация авиационного сектора — общая ответственность всех государств-членов, поэтому необходимы срочные международные меры для предотвращения контрабанды людей», — сказал Скуодис.

По его словам, основной поток нелегальных мигрантов попадает в Беларусь и Литву рейсами из Ирака. И хотя эти полеты в настоящее время приостановлены, «нет никаких гарантий», что они не будут возобновлены. Поэтому он настоятельно подчеркнул, что международному сообществу важно внимательно следить за всеми прямыми рейсами в Минск — не только из Ирака, но и из Турции и других стран.

По данным ведомства, в этом году нелегально пересекли границу с Литвой более 4 тыс. человек, их них почти 2,8 тыс. — граждане Ирака. Показатель нелегальной миграции примерно в 50 раз выше, чем в 2020 году. Кроме того, Польша и Латвия также стали чаще регистрировать факты нелегальных пересечений границы. Балтийские государства убеждены, что миграционный кризис умышленно спровоцировали белорусские власти.
Rubaltic
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