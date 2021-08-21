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Меркель назвала имя следующего канцлера Германии

Ангела Меркель ожидаемо заявила, что следующим федеральным канцлером видит Армина Лашета, председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

Меркель назвала имя следующего канцлера Германии
Лашет был избран главой правящей партии в начале 2021 года. Уже примерно 50 лет руководители ХДС становятся канцлерами ФРГ.

Армин Лашет имеет юридическое образование и опыт работы журналистом. В том числе был репортером теленовостей. Являлся главой одного из немецких СМИ, а также руководил издательством. В политике — с 1989 года. Был депутатом Бундестага и Европарламента. Занимал пост премьер-министра одного из регионов ФРГ.

Будущий канцлер — выгодная фигура для «Газпрома», т. к. он поддерживает строительство «Северного потока — 2».
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