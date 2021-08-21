+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана

Движение «Талибан» заявило, что к нему присоединился Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление талибов.

Фото: ТАСС

Согласно заявлению, при этом присутствовал Халилиь Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани», которая поддерживает тесные контакты с талибами.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал, что боевики движения могут проникнуть на территорию России за счет миграционных потоков из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

15 августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. После случившегося тысячи афганцев попытались покинуть территорию страны.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]