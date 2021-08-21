Таким он был...









Власти КНДР говорят, что Ким Чен Ын потерял вес из-за того, что он вместе со своими гражданами страдает от хронического ухудшения продовольственной безопасности, усугубленной эпидемией коронавируса.





Северокорейский лидер "страдает в одиночестве ради страны и людей, находящихся в кризисной ситуации", рассказали источники. При этом некоторые граждане КНДР согласились, что похудение идет на пользу главе государства, а более опасной для его здоровья была прежняя форма.





Местные дозорные подразделения предупредили людей, чтобы они не сплетничали о здоровье лидера, сообщил другой источник из города Саривон к югу от Пхеньяна. Он, по их словам, исхудал "из-за нагромождения государственных дел". Но подозрения общественности в том, что у него проблемы со здоровьем, не утихают, добавил он.





Во времена правления Ким Ир Сена (деда Ким Чен Ына) или Ким Чен Ира (отца) было немыслимо, чтобы люди так открыто обсуждали здоровье лидера, указал еще один источник. В некоторых случаях человека, который рассказывал о проблемах со здоровьем лидера, увозили вместе с семьей в тюрьму, сказал он.





Государственное телевидение Северной Кореи показывало сюжет, в котором жители страны признают очевидную потерю веса лидером Ким Чен Ыном и от этого "убиты горем".



