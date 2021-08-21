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Минюст хочет ликвидировать Таварыства беларускай мовы

Министерство юстиции подало иск о ликвидации организации Таварыства беларускай мовы, сообщают правозащитники.


"Рассмотрение повестки о ликвидации Товарищества назначено на 27 августа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поскольку ТБМ является учредителем газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации как юрлица, Мининформ должен будет аннулировать свидетельство газет о госрегистрации в качестве СМИ.

Как сообщалось, 15 июля в ТБМ прошли обыски.

Напомним, в начале июля в КГБ заявили, что в стране идет "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц". 
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