Минюст хочет ликвидировать Таварыства беларускай мовы
Министерство юстиции подало иск о ликвидации организации Таварыства беларускай мовы, сообщают правозащитники.
"Рассмотрение повестки о ликвидации Товарищества назначено на 27 августа", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что поскольку ТБМ является учредителем газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации как юрлица, Мининформ должен будет аннулировать свидетельство газет о госрегистрации в качестве СМИ.
Как сообщалось, 15 июля в ТБМ прошли обыски.
Напомним, в начале июля в КГБ заявили, что в стране идет "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц".
12:15 21/08/2021
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