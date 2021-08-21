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Минобороны РФ: "Запад-2021" не предусматривает в качестве противника конкретные страны

Российско-белорусские учения "Запад-2021", которые пройдут в сентябре, не предусматривают в качестве противника конкретные страны, заявили в Минобороны РФ.



"Замысел учения не предполагает конкретизации противника. Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено", - сказал журналистам в пятницу первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.

Ильин отметил, что на учениях будет создана условная военно-политическая обстановка.

По словам представителя Минобороны РФ, условное государство "Полярная республика" будет выступать в роли противника.

"Предполагается, что, обладая развитыми вооруженными силами, противник предпринимает попытки силового давления на "Центральную федерацию". Эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - сказал Ильин.

"Согласно сценарию учения, в этой обстановке обучаемые органы управления, войска и силы выполнят учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, ведения разведывательно-поисковых, оборонительных и наступательных действий по локализации вооруженного конфликта и разгрому противника", - заявил он.

Россия и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021" 10-16 сентября, маневры пройдут на территории двух стран. В маневрах примут участие около 200 тыс. военнослужащих.
Интерфакс
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