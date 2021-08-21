На этой неделе произошли две заметные истории, связанные со сферой медиа. Сначала силовики атаковали информационное агентство БелаПАН, упрятав его руководство за решетку.





Затем из СИЗО были освобождены фигуранты дела «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая, ее сын Петр Слуцкий, Сергей Ольшевский и Алла Шарко. Сообщается, что они вышли на свободу по помилованию.





UDF поинтересовался у экспертов: почему почти одномоментно власти предприняли такие разные шаги?

«Можно только восхищаться бесконечным мужеством журналистов БелаПАН»





Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF отметил, что перечисленные события отражают два разных процесса.





«С одной стороны – репрессивный накат в отношении гражданского общества и независимых медиа продолжается. После давления и посадки сотрудников TUT.BY и «Нашай Нівы» БелаПАН стоял следующим в этой кагорте. Можно только восхищаться бесконечным мужеством журналистов БелаПАН, которые, зная, что может случиться, продолжали работать и выполнять свои служебные обязанности», – сказал Егоров.









Освобождение сотрудников «Пресс-клуба» – другой параллельный процесс.





«Начинают подтверждаться слухи, что власти готовы освобождать часть политзаключенных, если они будут писать письма о помиловании. Но пока трудно оценить масштабы этого процесса. Зато совершенно очевидно, что этот процесс не связан с прекращением репрессий. Одних отпускают, но других закрывают. Смысл по-прежнему в том, чтобы остановить деятельность людей, в частности производство независимой информации», – считает Егоров.





Политолог также обратил внимание на другой момент в связи с освобождением сотрудников «Пресс-клуба»:





«Власти сами понимают, что за этими людьми нет никакой вины, раз даже без решения суда решено их помиловать».









Почему власти добиваются от политзаключенных прошений о помиловании?





«Это способ деморализации и самих политзаключенных, и общества. Факт написания прошений будет использоваться пропагандой: смотрите, эти люди признают выдвинутые обвинения, они действительно действовали в сговоре с темными западными силами», – полагает Егоров.





Будут ли власти дальше громить независимые СМИ?





«Скорее всего, наезд будет продолжаться. Ресурсы блокируются, журналистов садят. Репрессии вероятно будут продолжаться», – считает Егоров.









Задержанного недавно философа Владимира Мацкевича обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Какой информацией о коллеге обладает Андрей Егоров?





«Он рассказал, что заставляют брить бороду. Хочет, чтобы до него доходило больше информации – пишите письма. Говорит, что прекрасно понимал, что репрессии могут его коснуться. Держится бодро и уверенно», – рассказал политолог.

«Освобождение руководства «Пресс-клуба» никак не означает либерализацию»

Руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павел Усов в комментарии UDF отметил, что освобождению сотрудников «Пресс-клуба» есть рациональное объяснение.





«Они были связаны с так называемым «списком Воскресенского», о чем косвенно сказал Протасевич в своем телеграм-канале. Освобождение руководства «Пресс-клуба» никак не означает либерализацию, решение о широкой амнистии. Это точечное освобождение», – сказал Усов.









По его мнению, получая прошения на имя Лукашенко о помиловании, власти таким образом «одерживают моральную и идеологическую победу над пострадавшими от репрессий людьми».





Усов считает, что «системный террор и системная зачистка информационного пространства в Беларуси будет продолжаться».





«Власти не откажутся от реализации первоначальной задачи по уничтожении всех более-менее значимых субъектов активности в Беларуси. Практически все оппозиционные партии и движения будут ликвидированы как юридические лица», – предсказал он.





Вместе с тем Усов не исключает, что власти могут освободить ряд не ключевых политических игроков.





«По информации Воскресенского более 100 человек уже написали прошение о помиловании на имя Лукашенко. Поэтому противоречивые на первый взгляд действия властей, когда одних сажают, а других освобождают, вполне можно объяснить», – полагает Усов.





Он также не исключает повторения истории с Протасевичем:





«Кто-то из тех, кто останется в Беларуси, может быть привлечен к информационной деятельности в пользу власти. Уже работают механизмы манипуляции в лице Воскресенского и Протасевича, который завел свой телеграм-канал и включился в процесс информационной поддержки режима».



