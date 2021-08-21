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В Госдепе США заявили, что содействовать эвакуации из Афганистана будут 12 стран

Германия и ОАЭ объявили о готовности предоставить временное убежище тысячам эвакуированных

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в пятницу заявил, что Бахрейн, Германия, Дания, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан «уже присоединились или в ближайшее время присоединятся» к транзиту американцев и граждан других стран из Кабула.

По данным «Рейтер», Германия и ряд стран Ближнего Востока также согласились на время принять у себя людей, эвакуированных из Кабула.

По данным агентства, в пятницу эвакуационные рейсы из Кабула не вылетали на протяжении шести часов, поскольку им некуда было лететь: авиабаза Аль-Удейд в Катаре была переполнена – там уже находятся 8000 эвакуированных.

Сейчас полеты возобновлены, пишет golosameriki.com

По словам Неда Прайса, большая часть эвакуационных рейсов будет осуществляться из Кабула в Катар, а затем в одну из вышеперечисленных стран. Он добавил, что ряд стран предложили свою помощь в размещении беженцев из Афганистана.

В частности, по просьбе Соединенных Штатов, Объединенные Арабские Эмираты согласились принять 5000 эвакуированных афганцев на 10 дней.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин договорился с Вашингтоном предоставить временное убежище для беженцев на авиабазе Рамштайн.

Напомним, что Соединенные Штаты на данный момент занимаются эвакуацией граждан США и сотрудничавших с ними афганцев на фоне захвата власти в Афганистане движением Талибан.

По данным СМИ, ситуация в самом аэропорту Кабула и вокруг него остается напряженной.
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