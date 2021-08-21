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Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. На бывшего редактора БТ завели еще одно уголовное дело

Вчера, 19 августа, на свободу вышли четыре фигуранта дела «Пресс-клуба», иx обвиняли в неуплате налогов. За решеткой остаются бывшие сотрудники БТ — редактор Ксения Луцкина и оператор Денис Соколовский.

Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. На бывшего редактора БТ завели еще одно уголовное дело
По информации «Нашей Нивы», Луцкина отказалась писать прошение о помиловании. Учредитель «Пресс-клуба» Юлия Слуцкая сообщила, что на Ксению завели еще одно уголовное дело.

«На всех допросах мы всегда говорили, что Ксения и ее оператор не имеют никакого отношения к деятельности «Пресс-клуба», — отмечает в интервью основательница проекта Юлия Слуцкая. — Ксения один раз участвовала в хакатоне, который проводил «Пресс-клуб», и ее проект был в числе победителей. Я видела ее всего один раз в «Пресс-клубе», и то вскользь. Второй раз увидела ее уже в Следственном комитете. Не знаю, предлагали ли ей написать прошение (о помиловании — НН). Мне известно, что сейчас ей предъявлено новое обвинение по другой статье».

Ксения Луцкина 15 лет отдала государственному телевидению. Она уволилась после выборов и собиралась создавать альтернативный канал, когда ее задержали. Журналистку обвинили в уклонении от налогов. Пока Ксения восьмой месяц в СИЗО, без нее скучает маленький сын, родители беспокоятся за здоровье дочери.

Также за решеткой остается бывший оператор БТ Денис Соколовский, шестой фигурант дела «Пресс-клуба».

Теперь, когда освободили четверых, судить будут только Луцкину и Соколовского. Денис ушел с БТ после выборов, был несогласен с политикой телекомпании.
Наша нива
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