Коллаж: spring96.org.

Судья Инна Клышпач признала всех виновными и назначила наказание в виде лишения свободы в колонии усиленного режима:





Владимир Кобринец и Андрей Кондрасюк получили по 4 года,

Артур Амиров — 3,5 года,

Николай Малюта, Роман Павленко, Вадим Чепелевич — по 3 года.

Все фигуранты были задержаны в марте-апреле 2021 года и находились в СИЗО.



