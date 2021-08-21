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Вынесены очередные приговоры в Бресте - осуждены 6 человек

В суде Московского района Бреста в пятницу, 20 августа, были вынесены приговоры очередной партии обвиняемых по делу о массовых беспорядках за события 10 августа в центре Бреста. По части 2 ст. 293 УК осуждены шесть человек, сообщают правозащитники.

Коллаж: spring96.org.
 
Судья Инна Клышпач признала всех виновными и назначила наказание в виде лишения свободы в колонии усиленного режима:

Владимир Кобринец и Андрей Кондрасюк получили по 4 года,
Артур Амиров — 3,5 года,
Николай Малюта, Роман Павленко, Вадим Чепелевич — по 3 года.
Все фигуранты были задержаны в марте-апреле 2021 года и находились в СИЗО.
reform.by
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