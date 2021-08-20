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Игоря Лещеню отпустили: "Я дал подписку о неразглашении хода следствия..."

Политзаключенного Игоря Лещеню отпустили, он под подпиской о неразглашении, пишет в Facebook его дочь Анастасия.

Игоря Лещеню отпустили: "Я дал подписку о неразглашении хода следствия..."
Фото БЕЛТА
 Бывший посол Беларуси в Словакии находился за решеткой с 11 августа. Лещеню задержали в рамках расследования уголовного дела о "массовых беспорядках" в Минске и проверяли на причастность "к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Анастасия Лещеня пишет, что отец "дома, чувствует себя хорошо", благодарит всех за поддержку и "просит понять и простить, поскольку в ближайшее время не будет выходить на связь — хочет отдохнуть в спокойной домашней обстановке".

"Сегодня в пятницу 20 августа я был отпущен домой, — пишет сам Игорь Лещеня в коротком сообщении. — За мной пока сохраняется статус подозреваемого. Я дал подписку о неразглашении хода следствия...".

В 2020 году Лещеня поддержал мирные протесты в Беларуси, он осудил насилие силовиков и подал в отставку. Александр Лукашенко уволил его и лишил ранга чрезвычайного и полномочного посла.

Лещеня попал под "зачистку" участников виртуальной платформы "Сход", в которой принимал участие.
euroradio.fm
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