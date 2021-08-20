Бывший посол Беларуси в Словакии находился за решеткой с 11 августа. Лещеню задержали в рамках расследования уголовного дела о "массовых беспорядках" в Минске и проверяли на причастность "к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок".





Анастасия Лещеня пишет, что отец "дома, чувствует себя хорошо", благодарит всех за поддержку и "просит понять и простить, поскольку в ближайшее время не будет выходить на связь — хочет отдохнуть в спокойной домашней обстановке".





"Сегодня в пятницу 20 августа я был отпущен домой, — пишет сам Игорь Лещеня в коротком сообщении. — За мной пока сохраняется статус подозреваемого. Я дал подписку о неразглашении хода следствия...".





В 2020 году Лещеня поддержал мирные протесты в Беларуси, он осудил насилие силовиков и подал в отставку. Александр Лукашенко уволил его и лишил ранга чрезвычайного и полномочного посла.





Лещеня попал под "зачистку" участников виртуальной платформы "Сход", в которой принимал участие.



