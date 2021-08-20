+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси будут наказывать за призывы к санкциям?

Провластные СМИ все чаще предлагают ввести ответственность за призывы к санкциям. Присоединился и депутат Олег Гайдукевич.

 «Убеждён, парламент должен на осенней сессии решить этот вопрос. Современный мир — это гибридные войны. Один из элементов гибридной войны это санкции. В отношении нашей страны они введены незаконно, вопреки любым международным нормам», — сказал политик.

Отметим, что отношение к санкциям у власти неоднозначное. Михаил Мясникович, бывший спикер верхней палаты парламента и председатель правления Евразийской экономической комиссии, утверждал, что санкции создали условия для подъема национальной экономики, пишет Nashaniva.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]