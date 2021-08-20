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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси появились еще четверо политзаключенных

Правозащитники получили информацию о следующих лицах, лишенных свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений:

Анна Ильина в Могилёве заключена под стражу по обвинению в клевете на президента по статье 367 УК;

Вячеслав Короткевич 21 апреля 2021 года судом Ленинского района Могилева осужден за нанесение бело-красно-белых рисунков по ст. 341 УК к двум месяцам ареста, направлен отбывать наказание;

Михаил Береснев осужден 23 апреля 2021 г. за нанесение протестных надписей судом Московского района Минска по ст. 339 УК к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Петр Зиневич осужден 25 мая судом Барановичского района и города Барановичи за клевету в отношении сотрудника милиции по ст. 188 УК к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Правозащитники считают их преследование и лишение свободы политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения, а их самих – политическими заключенными.

Представители белорусского правозащитного сообщества требуют немедленно освободить всех узников совести, пишет gazetaby.com
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