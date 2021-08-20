Бывший глава Нацбанка Станислав Богданкевич настаивает, что до конца нынешнего года Лукашенко уйдет. Такой прогноз банкир озвучил в начале года и не собирается от него отказываться. И даже поспорил со своим другом, который перенес микроинсульт после коронавируса, на бутылку коньяку:





- Я не пересматриваю свой прогноз, потому что упрямый. Человек, с которым я спорил на бутылку коньяка, мой друг, переболел коронавирусом, сейчас находится в тяжелом состоянии с коронавирусом. Боюсь, я ему проиграю бутылку коньяка, он мне тоже говорил, что Лукашенко останется до 1 января 2022 года, а уйдет только в 22-м году. Но я все-таки думаю, что Лукашенко до конца года вынужден будет уйти с поста президента.





- Что сыграет решающую роль в его уходе?





- Я думаю, Путин сыграет. Будь я русским диктатором, думай о восстановлении Российской империи, о наличии друзей, одним из которых сегодня является Беларусь, я бы так и сделал. А Беларусь сегодня не приемлет Лукашенко: народ отвергает, чиновничество не любит. Так почему бы его не заменить? Будучи Путиным, я бы побудил кой-кого, чтобы его заменили. Надежда осталась только на Путина – уже не на собственный народ, который оказался неспособен на всеобщую ставку. Если бы был способен, то Лукашенко уже не находился бы у власти.





- Многие надеются, что западные санкции приведут к параличу нынешнего режима…





- Я не думаю, что режим можно свалить с помощью санкций, с помощью голода. В 2020 году на улицу вышли прежде всего обеспеченные люди. Если программист имеет зарплату 2-5 тысячи рублей, он более независим и может рисковать. А нищий – раб, готов во всем слушаться феодала. Поэтому диктаторы всегда стремятся к тому, чтобы народ было нищий, с низкими доходами, что заставляет исполнять все его прихоти. 27 лет народ держал Лукашенко у власти только потому, что жил плохо. По доходам мы находимся в конце европейского списка, наряду с Албанией, Молдовой, Украиной. За последнее полугодие, правда, минимальная зарплата в Украине выше, чем у нас.







