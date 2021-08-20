Лукашенко: «Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах»
Лукашенко объяснил, когда будет собираться Всебелорусское народное собрание. Правитель выступил на одном из объектов КГБ в Минске.
Вот что он сказал о принципах, по которому будут обираться делегаты Всебелорусского народного собрания:
— Если вдруг дрогнет кто-то, придут новые люди в погонах (если они там щиты сложат, а ведь так было в мире, и не в одной стране). Или предательство по типу Украины, когда Президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения, цитирует его БЕЛТА.
Фото: скриншот трасляции ВНС
19:35 20/08/2021
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