+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В СНГ планируется принять Заявление глав государств о защите избирательных прав граждан

В СНГ разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств в четверг.

"В Содружестве Независимых Государств разрабатывают проект Заявления о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета государств. Документ обсудили на заседании экспертной группы 19 августа в онлайн-формате", - говорится в сообщении. Его цитирует interfax.by

В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

На встрече эксперты доработали и в целом согласовали текст Заявления. Документ предлагается к принятию Советом глав государств Содружества.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]