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Польша обвинила режим Лукашенко в гуманитарном кризисе на границе

ремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил режим Лукашенко в преднамеренном использовании беженцев для создания гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС, и пообещал не пускать их в страну.

Польша обвинила режим Лукашенко в гуманитарном кризисе на границе
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил режим Лукашенко в преднамеренном использовании беженцев для создания гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС, и пообещал не пускать их в страну. Его цитирует afn.today

"Мигранты - люди, которым я искренне сочувствую, но они - инструмент, средство в руках Александра Лукашенко", - сказал Моравецкий.

"Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", -вместе с тем заявил он.

По данным польского министерства внутренних дел от 18 августа, только с начала текущего месяца границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1342 случаях. Еще 758 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев
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