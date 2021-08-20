Польша обвинила режим Лукашенко в гуманитарном кризисе на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил режим Лукашенко в преднамеренном использовании беженцев для создания гуманитарного кризиса на границе со странами ЕС, и пообещал не пускать их в страну. Его цитируе т afn.today





"Мигранты - люди, которым я искренне сочувствую, но они - инструмент, средство в руках Александра Лукашенко", - сказал Моравецкий.





"Мы не можем допустить, чтобы господин Лукашенко с помощью шантажа вынудил нас кого-то здесь принимать", -вместе с тем заявил он.





По данным польского министерства внутренних дел от 18 августа, только с начала текущего месяца границу с Польшей попытались нелегально пересечь со стороны Беларуси 2100 человек. Пограничная служба предотвратила нелегальный переход границы в 1342 случаях. Еще 758 человек были задержаны и направлены в закрытые общежития для беженцев



